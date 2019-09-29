Попробуйте взломать вай фай и узнать пароль, по нашей инструкции, своей сети, чтобы протестировать её на уязвимость! Так же наверняка, многие бывали в ситуации, когда нужно срочно зайти в интернет, а своего вай фая нет. Может, вы оказались в другом городе или в гостях. Ваш ноутбук, планшет или смартфон ловят доступные сети, но все они запаролены? Не расстраивайтесь. Эту проблему можно решить достаточно просто.

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Способы взлома пароля от вай фай

Есть несколько способов взлома находящегося неподалёку wi-fi:

Перехват и дешифровка пакетов данных. Чтобы понять, как работает этот способ, нужно понимать сам принцип работы вай фай. Роутер, в который подключён кабель с интернетом от провайдера, раздаёт его (интернет) в окружающее пространство. Если у вас есть желание пользоваться этим wi-fi, запрос от вашего компьютера или смартфона поступает к роутеру, где сверяется пароль, в результате чего вы или подключаетесь к нему, или нет. Но и после успешного подключения роутер продолжает обмениваться с каждым подключённым к нему устройством информацией — т.н. пакетами данных. Они, в том числе, содержат пароль от роутера. Таким образом, если эти пакеты перехватить или расшифровать, то можно узнать пароль от роутера. Для того, чтобы осуществить эту операцию, понадобится или высокий уровень знания компьютерных технологий, или специальное программное обеспечение.

Чтобы понять, как работает этот способ, нужно понимать сам принцип работы вай фай. Роутер, в который подключён кабель с интернетом от провайдера, раздаёт его (интернет) в окружающее пространство. Если у вас есть желание пользоваться этим wi-fi, запрос от вашего компьютера или смартфона поступает к роутеру, где сверяется пароль, в результате чего вы или подключаетесь к нему, или нет. Но и после успешного подключения роутер продолжает обмениваться с каждым подключённым к нему устройством информацией — т.н. пакетами данных. Они, в том числе, содержат пароль от роутера. Таким образом, если эти пакеты перехватить или расшифровать, то можно узнать пароль от роутера. Для того, чтобы осуществить эту операцию, понадобится или высокий уровень знания компьютерных технологий, или специальное программное обеспечение. Подбор WPS-кода доступа. Иногда для верификации устройства требуется не пароль, а специальный WPS-код устройства, он тоже подбирается при помощи программ взломщиков.

Иногда для верификации устройства требуется не пароль, а специальный WPS-код устройства, он тоже подбирается при помощи программ взломщиков. Обход фильтров. Для подключения к некоторым точкам доступа к вай фай не нужен пароль, достаточно, чтобы ваш mac-адрес был из белого списка, роутер просто фильтрует «левые» mac-адреса, и взломщики пытаются подменить их.

Для подключения к некоторым точкам доступа к вай фай не нужен пароль, достаточно, чтобы ваш mac-адрес был из белого списка, роутер просто фильтрует «левые» mac-адреса, и взломщики пытаются подменить их. Фишинг. Не самый простой, но весьма эффективный способ узнать пароль от чужого вай фая. Суть данного способа — поднять фейковую точку wifi (одноименную со взламываемой), дропнуть пользователей взламываемой точки доступа и собрать пароли при попытке дропнутых пользователей подключиться к фейковой точке доступа. Т.е. расчет на то, что пользователи перепутают точки доступа и сами спалят вам свой пароль от вай фай.

Не самый простой, но весьма эффективный способ узнать пароль от чужого вай фая. Суть данного способа — поднять фейковую точку wifi (одноименную со взламываемой), дропнуть пользователей взламываемой точки доступа и собрать пароли при попытке дропнутых пользователей подключиться к фейковой точке доступа. Т.е. расчет на то, что пользователи перепутают точки доступа и сами спалят вам свой пароль от вай фай. Подбор паролей. Данный способ является гораздо более простым, в сравнении с предыдущим. Рассмотрим его подробнее.

Важно! Сведения указанные в статье носят обзорный характер, часть материала вымышлено. Настоятельно рекомендуем не взламывать WiFi сети! Данный материал можно применять исключительно в образовательных целях для повышения знаний по информационной безопасности.

Взлом wi-fi пароля путем его подбора

Для начала, стоит попробовать самые очевидные комбинации вроде 12345678, 87654321 и т.д. На удивление, такие пароли встречаются у многих владельцев беспроводного интернета, а если речь идет о том как взломать соседский вай фай — то этот способ точно сработает.

Кстати, специально для вас мы составили список из 30 самых популярных паролей пользователей, вот он — ТОП-30 самых популярных паролей.

Если такой вариант не подошёл, можно использовать специальные программы-взломщики вайфая для автоматического подбора паролей. Они просто перебирают все возможные комбинации цифр и букв, находя искомую комбинацию. Часто такие программы работают по так называемым словарям (наиболее часто используемым сочетаниям логин/пароль) с сумасшедшей скоростью и в несколько сотен потоков одновременно. Процесс подбора может занять как 5 минут, так и час. Да, может, это долго, скучно и монотонно, но зато действенно. Вот самые распространенные программы для автоматического подбора WiFi пароля:

Подключаемся к открытой сети вай фай изменив свой mac-адрес

Некоторые владельцы wi-fi используют вместо паролей фильтрацию по mac-адресам. В таком случае, сеть будет выглядеть открытой, доступной и незапароленной, но подключиться к ней не удастся. Как взломать wifi соседа в таком случае? Для начала, нужно разобраться, что вообще такое mac-адрес.

Mac-адрес — это особый идентификатор, который устанавливается отдельно для каждого находящегося в компьютерной сети устройства. Для того, чтобы узнать, какие адреса разрешены для конкретного роутера, существуют специальные программы-сканеры, которые могут почерпнуть эту информацию из транслируемых им пакетов данных.

После того, как эта информация будет получена, можно просто поменять mac-адрес своего компьютера на один из разрешённых, после чего появится возможность использовать этот вай фай.

Сменить его можно очень просто. Для этого нужно зайти в Панель управления компьютера, там выбрать пункт Центр управления сетями и общим доступом, и внутри него — Изменение параметров сетевого адаптера. Тут нужно нажать правой кнопкой на сетевом подключении, для которого вы хотите поменять mac-адрес.

В появившемся меню нам необходим пункт Свойства, где во вкладке Сеть нажимаем на кнопку Настроить. Во вкладке Дополнительно нужно активировать Сетевой адрес, после чего ввести новый необходимый 12-значный mac-адрес, нажать ОК и перезапустить сетевое подключение.

Проделав эту процедуру, вы сможете подключиться к беспроводному соединению, имея уже разрешённый mac-адрес.

Взлом wi-fi с android телефона

Со взломом вай фай сетей при помощи мобильного телефона под ОС Андроид дела обстаят несколько хуже, чем при использовании стационарного компьютера или ноутбука. Все дело в том, что инструментария (софта) под Android написано крайне мало и это обусловленно, прежде всего, скромными вычислительными способностями мобильных платформ относительно полноценных ПК.

Несмотря на эти аспекты для телефонов под управлением ОС Андроид все же написали несколько десятков приложений, способных либо подобрать пароль от чужого wifi, либо подобрать так называемый Pin-код от вай фай сети защищенной WPS WPA шифрованием.

Для тестирования защищенности Wi-fi сетей можно порекомендовать использование приложения под названием WPS WPA Connect Dumpper. Использовать данное приложение проще-простого, вот краткая инструкция:

Скачайте приложение и запустите его; При первом запуске взломщика вайфая WPS WPA Connect Dumpper нужно дать разрешение на использование модуля WiFi; Приложение просканирует доступные вай фай сети; Выберите из списка сеть с WPS защитой; Тапнете по клавише «Calculate Pin», затем «Попробывать все» и ждем; Если приложению удасться подобрать Пин-код от выбранной сети — то оно автоматически подключит Вас к ней.

Приложения для поиска расшареных Wi-fi паролей

Как бы это странно не звучало, но, зачастую, не нужно взламывать пароли от вай фай сетей — другие люди уже поделились доступом от закрытого вайфая к которому Вы хотели бы подключиться.

Уже несколько лет существуют специальные приложения, которые содержат необходимую информацию для подключения к миллионам закрытых WiFi сетей. Ежедневно тысячи людей делятся логинами и паролями от закрытых вай фай сетей через эти специальные приложения. Попробуйте установить одно из этих приложений и, возможно, Вам не придется нечего взламывать:

Кстати, некоторых из этих программ наглядно, на карте, могут показать Вам доступные WiFi сети рядом.

Одним из самых популярных программных решений для подбора пароля от wi fi является программа Aircrack-ng. Ещё возможными вариантами являются AirSlax. Wi-FI Sidejacking — также популярная программа для взлома паролей.



Программа MAC Address Scanner будет отличным вариантом для поиска разрешённых для роутера mac-адресов.

Как защитить свою wi-fi сеть от взлома?

Существует несколько простых шагов, которые позволят вам обезопасить свою сеть от посторонних пользователей. Многие пользователи пренебрегают ними, несмотря на лёгкость их осуществления. Приведём основные из них:

Поменять пароль, установленный для доступа к интерфейсу роутера. По умолчанию, там стоит заводской пароль, который можно легко подобрать и менять без ведома хозяина основные настройки.

Установить и настроить шифрование уровня WPA2 и подобрать пароль длиной более 10 знаков. Да, многие ставят пароли попроще или попонятнее, чтобы потом их не забыть, или чтобы их было несложно вводить. Но можно один раз настроить и придумать сложный пароль, пусть даже случайный набор букв и цифр, записать его куда-нибудь, и будет гораздо сложнее взломать вашу домашнюю сеть.

Отказаться и отключить функцию WPS, которая запоминает подключающиеся устройства и позволяет даже посторонним девайсам автоматически подключаться к известной сети.

Отключите удаленный доступ в админку вашего роутера и регулярно обновляйте его прошивку.

Активизируйте в найтройках роутера функцию фильтрации подключаемых устройств по MAC-адресам, предварительно сообщив роутеру MAC-адреса ваших устройств.

Как взломать пароль вай фай от вашего роутера после выполнения рекомендаций изложенных выше? Да никак, это практически невозможно. Эти простые рекомендации помогут вам обезопасить свою домашнюю или рабочую сеть от любых видов взлома, но периодически смотреть кто подключен к Вашему Wi-Fi все же стоит.

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Риски использования чужого вайфая

Многие могут задаться вопросом — безопасно ли использовать чужие беспроводные сети? Могут ли в таком случае быть перехвачены какие-либо ваши пароли от различных сайтов или файлы, которые вы передаёте через интернет?

Ответ — нет. Стандартных настроек безопасности, установленных в Windows, более чем хватает для того, чтобы подобного не случилось. Поэтому при подключении к новой сети честно отвечайте на вопросы, которые вам будет задавать операционная система, и можете о подобных вещах не беспокоиться.

Говоря о рисках использования чужого Wi-fi нельзя не упомянуть статью под номером 272 уголовного кодекса РФ, которая предусматривает суровое наказание (до 7ми лет лишения свободы) за неправомерный доступ к компьютерной информации.